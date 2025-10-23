Българският Червен кръст винаги е до хората, които имат нужда, каза за БТА Христо Григоров

От създаването си досега Българският Червен кръст (БЧК) винаги е бил при хората, които имат нужда, винаги много точно и ефективно сме изпълнявали нашите ангажименти, които бих казал, че са и духовни ангажименти, каза за БТА председателят на БЧК Христо Григоров, който посети пункт за раздаване на хранителни и хигиенни продукти в Благоевград.

Силата на Червения кръст е в това, че сме заедно и единни, заедно с държавните институции, общинските власти, с медии, с хората, с бизнеса, каза още Григоров и допълни, че силата на подадената ръка е и в това, че връща надеждата на хората, не само затова, че помага в момента, но и заради усещането, че не са сами и има към кого да се обърнат.

Днес още преди официалното начало на раздаването на хранителни и хигиенни продукти в Благоевград, пред пункта при 9-о Основно училище „Пейо Яворов“ имаше опашка от чакащи, а десетки служители и доброволци на БЧК съдействаха за бързото раздаване на пакетите, видя репортер на БТА. Раздаването на продуктите е по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Операция „Подкрепа“, по която Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Първият транш от дейностите започна на 13 октомври, а в Благоевград началото беше поставено днес.

Интересът е много голям, вие виждате колко хора чакат тук, а това е един етап, януари ще получим новите хранителни продукти и ще започне реалното подпомагане, когато наши доброволци и служители ще носят тонове храни, за да подпомогнат близо 640 хиляди в цяла България, каза още Христо Григоров. Председателят на БЧК отправи благодарност към всички служители и доброволци на организацията за работата им и за отдадеността, с която я вършат.

„Благодаря на тези хора защото една голяма част от тях са доброволци, това са хора, с големи сърца, със сърца, в които има всичко добро, наследено от бабите и дядовците, и най-важното подават ръка и помагат на хората“, каза още Григоров. Той отбеляза и участието в дейностите на БЧК на много млади хора.

Раздаването на храните и хигиенните материали се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна и ще продължи до 28 ноември във всички области, с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 5 декември. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“.

Днес временният пункт на БЧК за раздаване на храните и хигиенни материали посети министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, които провери как протича раздаването на пакетите.