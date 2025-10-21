Експерти от общински администрации ще се обучават по програма за качеството на атмосферния въздух

Целта на проекта „Създаване на Националната мрежа на експерти по качеството на атмосферния въздух“ е пряко насочена към това да повишим капацитета на експертите, които работят на местно, регионално и национално ниво за подобряване на качеството на атмосферния въздуха. Проектът ще включва въвеждане на най-новите постижения във всяка една от сферите и аспектите за качеството на атмосферния въздух, каза по време на пресконференция Ася Добруджалиева, председател на Управителния съвет от сдружение „Асоциация на еколозите от общините в България“.

Добруджалиева обясни, че експертите в програмата ще бъдат професионалисти от общински администрации, чиято работа е свързана с атмосферния въздух. „Това са експертите от администрациите, които са отговорни за подобряване на качеството на атмосферния въздух, както на ниво община, така и на ниво регион, кавито са Регионалните инспекции по околната среда и водите, а също и на национално ниво, каквито са структурите на Министерството на околна среда и водите и на Изпълнителна агенция по околна среда. Идеята е целият потенциал на тези професионалисти да бъде обединен от усилието за това да постигнем най-доброто възможно в условията, в които живеем“, допълни за БТА Добруджалиева.

Тя каза, че общините ще имат за цел да бъде намалено замърсяването на въздуха от битово отопление и транспорт. „През зимния сезон има проблеми, тъй като стойностите на фини прахови частици се повишават през отоплителния сезон“, допълни тя.

Общата стойност на проекта е 2 496 529 лв., а продължителността му ще бъде 48 месеца.

„Получихме 100% безвъзмездно финансиране от програма „Околна среда“, отбеляза Марияна Христова, ръководител на проект „Създаване на Националната мрежа на експерти по качеството на атмосферния въздух“. „Целта на проекта е, освен да се създаде мрежа от експерти, да се повиши и информираността на гражданите по качество на атмосферния въздух“, каза Христова. Тя допълни, че в рамките на четири години ще се провеждат и форуми между експерти, които са членове на мрежата, като се очаква това да доведе до обмяна на опит и добри практики.

По думите на Христова набирането на членове по проекта е започнало още преди няколко месеца и се очаква бройката им да се увеличи през годините. „Членовете, освен че трябва да бъдат от общински администрации, е необходимо да са служители в специализирани отдели и да имат статут на държавни или общински служители, както и да имат завършена образователна степен „бакалавър“, каза още Христова.