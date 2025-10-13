Подробно търсене

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от ОИК

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от ОИК
Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от ОИК
Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова (архив)
Пазарджик,  
13.10.2025 10:23
 (БТА)

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от Общинската избирателна комисия при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера.

За партията са гласували 17,13% от избирателите. Втора политическа сила е "Продължаване промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта –  "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" –  с 3,80%, се посочва в протокола с окончателните резултати.

Вчера изборният ден приключи с  35,09 процента гласували от имащите правото на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:50 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация