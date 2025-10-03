Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в Елените, каза Атанас Запрянов

Подробно търсене

Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
03.10.2025 14:39
 (БТА)

Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в курортното селище Елените, има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в област Бургас. 

Следим обстановката, ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили, добави военният министър.

По-рано днес от Областната управа на Бургас съобщиха за БТА, че са поискали от Военноморска база "Атия" мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените. 

 

03.10.2025 14:38

ДНСК ще проверява на място дали има отклонения в строителството, каза министър Иван Иванов по повод наводнението в курортното селище Елените

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителство и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.
03.10.2025 14:29

В района на наводненията по Черноморието има превантивно спиране на електричество, за да не се стигне до токови удари, каза министър Жечо Станков

В момента в района на наводненията по Черноморието имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари. Това обяви министърът на енергетиката Жечо Станков на брифинг в Министерския съвет във връзка с кризисната ситуация по Черноморието в следствие на проливните дъждове.
03.10.2025 14:27

Обявено е бедствено положение в община Несебър, областният управител задейства BG-ALERT

Обявено е бедствено положение в община Несебър поради обилни валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов. Призивът към гражданите е да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.
03.10.2025 14:26

В момента акцентът е спасяването на човешки животи, каза Томислав Дончев за бедствието в Бургаско

В момента акцентът е спасяването на човешки животи, каза вицепремиетът Томислав Дончев на брифинг в Министерския съвет в отговор на въпрос дали правителството предвижда обезщетения за хората в Бургаско във връзка с наводненията.
03.10.2025 14:26

Сформираме специален екип за концепцията на антикорупционната комисия, каза правосъдният министър Георги Георгиев

Сформираме специален екип, в който ще участваме аз и колеги от различни ведомства, за да предложим, да преговорим и да е ясно каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Георги Георгиев относно изпълнението на една от целите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за която ще се преговаря с Европейската комисия (ЕК).
03.10.2025 14:16

Няма опасност за живота на български и чуждестранни туристи в района на бедствието по Черноморието, заяви министър Мирослав Боршош

Няма опасност за нито един турист - чуждестранен или български, на територията на курортните селища по Черноморието, засегнати от природното бедствие. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.
03.10.2025 14:12

В кметството в Свети Влас са настанени евакуирани хора от ваканционно селище Елените, каза кметът Иван Николов

Усложнена остава обстановката в района на ваканционното селище Елените, каза за БТА началникът на Районното управление на полицията в курортния комплекс Слънчев бряг Павел Колев. По думите му по-голямата част от хората са евакуирани. „Дъжд вали и в момента“, добави той.

