Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в Елените, каза Атанас Запрянов

Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в курортното селище Елените, има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в област Бургас.

Следим обстановката, ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили, добави военният министър.

По-рано днес от Областната управа на Бургас съобщиха за БТА, че са поискали от Военноморска база "Атия" мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените.