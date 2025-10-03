ДНСК ще проверява на място дали има отклонения в строителството, каза министър Иван Иванов по повод наводнението в курортното селище Елените

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителство и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.

Проверка за това как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие е разпоредил и министърът на туризма Мирослав Боршош. Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролирано, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.