В района на наводненията по Черноморието има превантивно спиране на електричество, за да не се стигне до токови удари, каза министър Жечо Станков

В момента в района на наводненията по Черноморието имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари. Това обяви министърът на енергетиката Жечо Станков на брифинг в Министерския съвет във връзка с кризисната ситуация по Черноморието в следствие на проливните дъждове.

Високото ниво на валежите от стотици литри на квадратен метър доведе до наводняване на една от подстанциите на електроенергийния системен оператор, каза министърът. С добре стикована работа с директора на пожарната на Бургас и областния управител, тя бе своевременно отводнена. Бе създадена организация, при евентуално повишаване на допълнителното количество вода, да бъдат захранени съответните консуматори и по друга линия, допълни министърът.

Той информира, че след като бъде извършено отводняване, захранването ще бъде възстановено. Където количествата вода са били по-големи и има нарушаване на инфраструктурата, от електроенергийния системен оператор и съответното от електроразпределителното дружество ще бъде направен оглед и ще започне възстановяване на електроподаването.

Един човек е загинал в курортно селище Елените, провеждат се действия за изваждането на тялото му, в следствие на проливните дъждове в района, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет по-рано днес.

Предполагаемото количество на падналия дъжд е между 200-250 литра на квадратен метър по данни на съседните хидрометеорологични станции, обяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.