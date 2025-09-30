Община Казанлък участва в международен проект за етично и ефективно прилагане на изкуствен интелект в управлението

През идните четири години Община Казанлък ще работи за обмен на знания, опит и добри практики при прилагането на генеративен изкуствен интелект в управлението на интелигентни градове и региони. Това съобщиха за БТА от общинската администрация. Дейностите са по проекта BETTI, финансиран по програма INTERREG Европа 2021–2027 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в който администрацията в Казанлък е пълноправен партньор с още девет организации от осем европейски държави.

В сградата на Община Казанлък се е състояла и първата работна среща със заинтересованите страни, в която са участвали 15 представители на местния бизнес, културни и образователни институции и организации, сред които „Давид Холдинг“ АД, Индустриална зона -Казанлък, Исторически музей „Искра“ и "Археокомплекс Долината на тракийските царе“, заедно с Клъстера по мехатроника и автоматизация, който е български партньор по проекта. По време на срещата експертите са обсъдили възможностите и предизвикателствата пред етичното внедряване на изкуствен интелект.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова изразява пълна подкрепа за участието на администрацията в проекта и насърчава служителите да се възползват от новите възможности за обучение и развитие, посочиха още от Община Казанлък. Целта е да се повиши капацитета на администрацията за отговорно, етично и ефективно използване на изкуствен интелект в управлението.

Чрез проекта BETTI общината ще може да прилага успешни европейски практики, доказали се като устойчиви модели и да подобри публичните услуги, като ги направи по-ефективни, прозрачни и достъпни за гражданите. В процеса активно ще бъдат включени и заинтересовани страни – местен бизнес, културни и образователни институции, граждански организации и млади хора.

Проектът ще продължи до 31 юли 2029 г. и в рамките му партньорите ще разработят инструменти и политики за етично и надеждно внедряване на изкуствен интелект, в съответствие с Европейската стратегия за цифровизация и новите регламенти на ЕС.

Проектът BETTI се изпълнява от 1 май т.г. и ще продължи до края на юли 2029 година, като общият бюджет е в размер на 2 380 534 евро. Водещ партньор е Центърът за иновации и икономическо развитие – CISE в Италия. Той ще подкрепи местните власти с конкретни инструменти, знания и стандарти, които гарантират, че технологиите се развиват в съответствие с обществените ценности, заложени в Европейската цифрова стратегия, Акта на ЕС за изкуствения интелект и Координирания план за изкуствен интелект.