Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“ на вход за леки автомобили

Интензивен е трафикът на вход за леки автомобили на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР по данни към 06:00 часа тази сутрин.

На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет, която се намира на българска територия, все още не работи. Тя временно преустанови работа на 25 септември заради силен порив на вятъра. При подобряване на метеорологичните условия нормалният ритъм на фериботната платформа ще бъде възстановен, посочват от „Гранична полиция“.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.