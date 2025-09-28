"Продължаваме промяната" избра почти изцяло обновен Изпълнителен съвет, в който влиза арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев представи новия Изпълнителен съвет на партията, избран на Общото събрание на формацията. Той каза, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена има трима члена от предишния Изпълнителен съвет и 10 нови попълнения. За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България, каза на брифинг Василев.

В новоизбрания Изпълнителен съвет влизат бившият премиер Николай Денков, арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев и кметът на Благоевград Методи Байкушев. В състава му са още Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на „Продължаваме промяна“, в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев в отговор на въпрос. Той каза, че Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и предположи, че също ще бъде избрана.

По-рано днес Асен Василев беше избран единодушно за председател на „Продължаваме промяната“. Днес е вторият заключителен ден от Общото събрание на формацията за избор на ръководни органи.

Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него. Той съобщи, че в Устава на партията е прието, че ще има заместник-председател на партията, излъчен от членовете на Изпълнителния съвет, и утвърден от Национален съвет по предложение на председателя. Василев посочи, че се създава независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

До членовете на новоизбрания Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната" имаше запазено място за арестувания кмет на Варна и надпис "Тук трябваше да седи Благо Коцев". Асен Василев коментира, че прокуратурата нищо не е открила и държи абсолютно без причина и Благо Коцев, и другите политически затворници. И това не го казваме само ние, това вече го казва и Европа, до такава степен, че в момента се спират парите на българските данъкоплатци. Парите от Европа се спират, защото българското правителство си позволява да държи политически затворници, каза лидерът на "Продължаваме промяната".

В отговор на въпрос за вота на недоверие към Министерския съвет, който от "Възраждане" искат да внесат, но не им достигат подписи, Асен Василев каза, че "Продължаваме промяната" ще подкрепят в пленарната зала вота на недоверие, свързан с безводието. В Национален съвет имаме решение за подкрепа в пленарна зала, сега ще имаме нов Национален съвет, който ще бъде избран днес, той ще се събере и ще реши дали бихме дали и подписи за внасянето му, допълни Василев.

Вчера приехме и платформата на "Продължаваме промяната", която ни дава възможност да се фокусираме в пет основни области – конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, образование и здравеопазване, и, не на последно място – справедливост и свобода, каза Василев. По думите му това е посоката, която трябва да зададем, когато България вече е в Шенген и в еврозоната от 1 януари 2026 г.

„Продължаваме промяната“ задава ясен курс към сърцето на Европа за една свободна, богата, просперираща България, където сме горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето, заяви Асен Василев.