Коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" е единствената алтернатива на политическото статукво, заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов

Трябва да бъдем търпеливи, за да може съвместно да разширяваме своята подкрепа, защото тази коалиция е единствената алтернатива на днешното политическо статукво, заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов в приветствието си на Общото събрание на коалиционния си партньор "Продължаваме промяната".

Не искам да коментирам останалите, които заявяват, че са алтернатива, защото всички те гледат на изток, а ние упорито трябва да работим и да теглим България на запада, заяви той.

Атанасов призова да бъдат уважителни едни към други и да бъде диалогични, за да може във формата на диалог да формулират своите и цели и заедно да ги следват, защото „Съединението прави силата“.

Нека да възстановим Коалиционния съвет, за да взимаме и преследваме решенията заедно, иначе тези, които ни наблюдават винаги ще търсят цепнатини, в които да набиват клинове, посочи Атанас Атанасов.

Има тактика в политическата игра старите муцуни да си отиват, да се искат нови, но без старите не може, коментира той по повод думи на бившия премиер Кирил Петков в началото на форума на "Продължаваме промяната".