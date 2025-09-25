Социални и интегрирани услуги за деца и семейства са разкрити в община Петрич по програма "Развитие на човешките ресурси". Това каза за БТА Зорница Авгинова - началник на отдел "Европейско развитие и програми" в общинска администрация-Петрич. Наименованието на проекта с бенефициент Община Петрич е „Предоставяне на 3 нови социални и интегрирани услуги за деца и семейства на територията на община Петрич“. Основната цел е осигуряване на качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства на територията на община Петрич, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване.

Община Петрич изпълни успешно проекта, който започна през 2020 година. В него беше предвидена продължаваща подкрепа за деинституционализация на социални услуги. Целта беше Община Петрич да може да закрие Дома за деца, лишени от родителски грижи в село Първомай и да разкрие две съвсем нови услуги, една от които е Център за настаняване от семеен тип за деца до 18 години. Бяха разкрити и преходно жилище за младежи между 15 и 18 години и съвсем нова услуга, която до този момент (до 2020 година) не съществуваше на територията на Община Петрич – Център за обществена подкрепа, посочи Зорница Авгинова.

Тя поясни, че услугите стартират благодарение на реализирането на проекта, чието изпълнение започва на 1-и октомври 2020 година. Тогава са открити и трите нови социални услуги. Към този момент социалните услуги продължават да съществуват, като можем да се похвалим с един изключително модерен и съвременен Център за обществена подкрепа. Проектът приключи през месец декември 2023 година и можем да кажем, че след това предоставяните услуги преминаха като делегирана от държавата дейност изключително успешно и продължават да съществуват все още като такава услуга. Надявам се в бъдеще да продължим добрата практика и добрия пример, и да разкриваме още такива социални услуги, завърши Авгинова.

Центърът за обществена подкрепа работи с повече от 100 души. В Центъра за настаняване от семеен тип за деца до 18 година, подкрепа за изминалите пет години са получили повече от 50 деца. Обща стойност на проекта възлиза на 1 777 211.36 лева отпуснати като безвъзмездна финансова помощ.