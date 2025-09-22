Спирането на топлоподаването за всеки абонат ще е между седем и 15 дни, каза директорът на „Топлофикация София“ за ремонта в „Дружба-2“

Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в столичния квартал „Дружба-2“, ще е между седем и около 15 дни. Това заяви Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД в предаването „Денят започва“ по Българската национална телевизия, цитиран от пресцентъра на дружеството.

По думите на Петров първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около три дни, докато монтират спирателни арматури, което ще позволи останалата част от дейностите да стават поетапно и на отделни карета от блокове. Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, където се работи.

Директорът подчерта, че реализирането на ремонта е крайно наложително поради изключително влошеното състояние на топлопреносната мрежа. През последния отоплителен сезон са подадени над 900 сигнала от абонати на 97 от сградите в квартала, което е 81% от засегнатите от ремонта жилищни сгради. Те са най-вече за влошено топлоподаване, течове и аварии.

Петров коментира още, че при първоначалните измервания са установени загуби от 150 тона на час вода в този район. За по-малко от четири месеца те вече са 250 тона и това значително увеличаване може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон. С належащия ремонт проблемът с авариите в района ще бъде решен за следващите 30 години, добави изпълнителният директор.

Значително ще се подобри и качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки като ж.к. „Младост“ 4, кв. „Малинова Долина“ и ж.к. „Лозенец“, каза още Петров. Той уточни, че комплекс „Цариградски“, който попада в зоната на ремонта, ще бъде спрян само за три дни, докато монтират спирателните арматури.

По думите на директора след прецизна диагностика на мрежата, са констатирани огромните загуби и критичността на положението, а дружество е взело решение да започне сега, да не се бави и отлага, защото потенциалните аварии в района биха могли дори да надвишат настоящите ремонтни дейности.

Петров подчерта, че такъв огромен по мащабите си проект изисква влагането на сериозен ресурс и средства, а самото изпълнение отнема дълъг период от време. Това не може да се случи без одобрение от Столичната община, а параметрите по тези дейности са заложени в актуализацията на бизнес плана, одобрен и приет през юли тази година.

Директорът увери, че дружеството ще положи всички усилия ремонтните дейности да приключат максимално бързо.

Тази седмица омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден след решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба-2“.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“. Според кмета хиляди семейства в „Дружба-2“ са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.