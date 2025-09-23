Лъжа е твърдението, че ремонтът на „Топлофикация София“ в „Дружба-2“ е бил планиран и одобрен от Столична община, заявиха от "Спаси София"

Абсолютна лъжа е твърдението, че ремонтът на „Топлофикация София“, който ще засегне 40 хиляди души през зимата, е бил планиран и одобрен от Столичната община. Това заявиха от групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет (СОС) на брифинг в Общината.

Общинският съветник Емилия Ангелова уточни, че в ремонтната програма на дружеството за тази година са предвидени дейности едва за три млн. лева, докато в последния момент е обявена обществена поръчка за близо 47 млн. лева. „Това означава почти пет млн. лева на километър ремонт – цифри, които напомнят за строителството на магистрали“, каза Ангелова и добави, че общината като собственик не е била информирана за подобен проект.

Общинският съветник предупреди, че подобни действия крият риск „Топлофикация“ умишлено да бъде доведена до технически фалит и впоследствие – продадена на безценица. Тя припомни, че последният независим технически одит е правен преди повече от 20 години, а през това време реални инвестиции не са реализирани.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев коментира думите на Делян Пеевски, че ще сезира прокуратурата за състоянието на дружеството. По думите на Бонев „Топлофикация“ е водена към фалит от десетилетия, включително по време на управлението на ГЕРБ в София. „Ако някой трябва да бъде даден на прокурор, това са ръководителите на ГЕРБ, които управляваха града над 20 години“, каза Бонев.

Той предупреди, че се наблюдава „разместване на политическите пластове“ и опит на Пеевски да разшири влиянието си и върху София. „Ще бъдем безкомпромисни срещу всеки опит за контрол върху столицата“, заяви Бонев.

Втората основна тема, поставена от „Спаси София“, е за реформата на паркирането. Общественото обсъждане по предложените промени в наредбата изтича след два дни. Реформата предвижда промени в синя и зелена зона, работно време и цени, обясни Бонев.

„За нас е важно подобна реформа, която засяга милион и половина софиянци, да бъде подкрепена от целия общински съвет“, каза Бонев. Той приветства внесения доклад от кмета Васил Терзиев и „Продължаваме промяната - Демократична България“, който по думите му преповтаря голяма част от предложенията на „Спаси София“.

Формацията настоява допълнителните приходи от паркирането да се използват за нов подвижен състав на градския транспорт и за изграждане на буферни паркинги. Приоритет е и намаляването на служебните абонаменти за институции. Бонев изрази увереност, че в началото на октомври проектът може да бъде подложен на гласуване в Столичния общински съвет.