За денонощие в страната са ликвидирани 170 пожара

Марин Колев
Снимка: Красимир Кръстев/БТА, архив
София,  
22.09.2025 08:34
 (БТА)

За последното денонощие в България са ликвидирани общо 170 пожара, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарникарите са реагирали на 202-а сигнала за произшествия. Пострадали са двама души. 

С преки материални щети са възникнали 35 пожара, от които 16 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 135 пожара, от които 94 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са при катастрофи. 

Лъжливите повиквания са били 10.

/РИ/

