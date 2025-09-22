За денонощие в страната са ликвидирани 170 пожара

За последното денонощие в България са ликвидирани общо 170 пожара, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарникарите са реагирали на 202-а сигнала за произшествия. Пострадали са двама души.

С преки материални щети са възникнали 35 пожара, от които 16 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 135 пожара, от които 94 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са при катастрофи.

Лъжливите повиквания са били 10.