Продължава борбата с пожара над брезнишкото село Горни Романци, съобщи директорът на Държавно горско стопанство - Брезник

Продължава борбата с пожара над брезнишкото село Горни Романци, съобщи директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) Брезник инж. Юлий Сираков. По първоначални данни огънят е обхванал над 500 декара земеделски площи и горски масиви.

Към момента няма опасност огънят да достигне до къщи на живущи в село Горни Романци. На терен е съсредоточена налична техника в опит да бъде ограничено разпространението на пламъците.

"Над селото теренът е много стръмен и не позволява изграждането на просеки. Включена е и земеделска техника, за да се направи заораване там, където условията го позволяват, с цел да се спре огънят. От горната страна пожарът вече е овладян и на местата с достъп той е локализиран. Основният проблем остават стръмните участъци“, коментира Сираков.

В потушаването на огнената стихия участват екипи на пожарната, доброволци и служители на горските стопанства.

По-рано днес избухна пожар в местността Мечи камък във Вискяр планина над брезнишкото село Горни Романци. Сигнал за пламналия огън бе подаден след 13:00 часа.