Продължава борбата с пожара над брезнишкото село Горни Романци, съобщи директорът на Държавно горско стопанство - Брезник

site.btaПродължава борбата с пожара над брезнишкото село Горни Романци, съобщи директорът на Държавно горско стопанство - Брезник
Продължава борбата с пожара над брезнишкото село Горни Романци, съобщи директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) Брезник инж. Юлий Сираков. По първоначални данни огънят е обхванал над 500 декара земеделски площи и горски масиви.
Към момента няма опасност огънят да достигне до къщи на живущи в село Горни Романци. На терен е съсредоточена налична техника в опит да бъде ограничено разпространението на пламъците.
"Над селото теренът е много стръмен и не позволява изграждането на просеки. Включена е и земеделска техника, за да се направи заораване там, където условията го позволяват, с цел да се спре огънят. От горната страна пожарът вече е овладян и на местата с достъп той е локализиран. Основният проблем остават стръмните участъци“, коментира Сираков.
В потушаването на огнената стихия участват екипи на пожарната, доброволци и служители на горските стопанства.
По-рано днес избухна пожар в местността Мечи камък във Вискяр планина над брезнишкото село Горни Романци. Сигнал за пламналия огън бе подаден след 13:00 часа.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина