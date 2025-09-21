Две къщи са изгорели при пожар в село Баново във Варненско, няма пострадали хора

В 13:50 часа е избухна пожар с село Баново, община Суворово, при който са изгорели две къщи, съобщиха от полицията във Варна.

Поради силния вятър огънят продължава да се разпростира и навлиза в посока съседното село Просечен. На място са изпратени 7 автомобила на Регионалтата дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Кметът на селото е мобилизирал земеделски производители, които с машини да разорат нивите, по които се разнасят пламъците.

По-рано около 13:26 часа е получен сигнал за пожар и в Суворово. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал. Пожарът е навлязъл и в гората в посока село Дръндар.

На място са изпратени 3 автомобила на пожарната.