Столична община, граждани и бизнес ще чистят пл. "Св. Александър Невски" от фасове днес, съобщиха от пресцентъра на Общината. Столичният инспекторат призовава всички да почистят около домовете си.

Инициативата "София без фасове" ще се състои от 10:00 до 12:00 ч. на пл. "Александър Невски". Доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще изчистят пространството от фасове - едни от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

За участниците в инициативата са осигурени чували, специални щипки, както и вода и кафе. На тяхно разположение ще бъдат и специални табакери - урни за гласуване, в които пушачите ще могат да подкрепят една или друга теза за София, изхвърляйки фаса си в съответната опция. След събитието табакерите ще бъдат разположени на ключови места в София, където пушенето често се оказва замърсител на градската среда.

От Столичната община обръщат внимание, че един фас може да замърси до 1000 литра вода - филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.

Инициативата се организира с посланието, че грижата за малките неща показва грижата за целия ни град.

От Столичната община припомнят, че събраните отпадъци трябва да се поставят разделно в чували според вида си – битови, пластмаса, хартия и картон, стъкло. Повече информация за реда за изхвърляне на отпадъци може да бъде намерена тук.

Инициативата съвпада с кампанията "Да изчистим България заедно", която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.

БТА припомня, че Общината редовно организира акции и кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинствата като лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, фармацевтични продукти. Софиянци са предали над 15 тона опасни отпадъци през първата половина на 2025 г.