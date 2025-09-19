През следващата седмица ще бъде ограничен достъпът до аварийните ленти на магистрала „Струма“ в района на Перник

През следващата седмица, от 23 септември (вторник) до 26 септември (петък), ще бъде ограничен достъпът до аварийните ленти на магастрала „Струма“ заради почистване на облицовани окопи, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С дейността ще се подобри възможността за отводняване на пътното съоръжение, уточниха от агенцията. Почистването ще бъде в часовия период от 6:30 ч. до 16:00 ч. Ще бъде ограничен достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до пътен възел „Долна Диканя“. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, допълниха от пресцентъра на АПИ.