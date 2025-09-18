Подробно търсене

С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на парламента

Нелли Желева
снимка: Владимир Шоков, архив
София,  
18.09.2025 11:12
 (БТА)

С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента. 

Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования.

Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова прекъсна дебата, давайки 30 минути почивка, за да се охладят страстите.

 

 

/ВД/

