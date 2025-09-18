Седемнадесет тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие

Седемнадесет тежки катастрофи с 21 ранени са станали в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 26 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки катастрофи с двама ранени.

От началото на годината 308 души са загубили живота си на пътя. При сравнение с данните за загиналите -319 през същия период на 2024 година, се отчитат с 11 по-малко загинали по пътищата през 2025 година, анализират от МВР.