Валерия Димитрова
Седемнадесет тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие
БТА, архив, снимка: Минко Чернев
18.09.2025 07:39
 (БТА)

Седемнадесет тежки катастрофи с 21 ранени са станали в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 26 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки катастрофи с двама ранени.

От началото на годината 308 души са загубили живота си на пътя. При сравнение с данните за загиналите -319 през същия период на 2024 година, се отчитат с 11 по-малко загинали по пътищата през 2025 година, анализират от МВР. 

/ВД/

