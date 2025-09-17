Гласуването по вота на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде утре в 16:45

Гласуването по внесения проект на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков ще бъде утре, 18 септември, в16:45. Това обяви след края на дебатите, продължили повече от седем часа, председателстващият заседанието Николета Кузманова.

Според парламентарния правилник, гласуването е 24 часа след края на дискусията.

Миналият петък проектът на решение за вот на недоверие беше депозиран в деловодството на Народното събрание. Той е по инициатива на "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС). "Възраждане" и "Величие", които не са сред вносителите, обявиха, че ще го подкрепят при гласуването в пленарната зала.