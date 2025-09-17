Община Сатовча събра 26 615 лева за пострадалите семейства от пожара в Сърница

Община Сатовча събра 26 615 лева в помощ на три семейства, които загубиха домовете си при пожар в края на август в Сърница, съобщиха от общинската администрация. Средствата бяха предоставени днес на представители на Община Сърница по време на среща в сградата на общината в Сатовча.

Кампанията по набиране на дарения беше организирана по инициатива на кмета на Сатовча д-р Арбен Мименов със съдействието на кметовете на населените места в общината. В кратки срокове жителите откликнаха на призива за подкрепа и чрез дарения изразиха своята съпричастност към засегнатите от бедствието, подчертаха от общинската администрация.

Събраните средства са знак на солидарност и надежда за пострадалите, каза д-р Мименов. По думите му хората от общината са показали, че добротата и взаимопомощта остават водещи ценности в трудни моменти. Той благодари на всички дарители и изрази увереност, че тази подкрепа ще помогне на засегнатите семейства да преодолеят последствията от пожара и да продължат напред.

БТА припомня, че в края на август бяха засегнати три къщи при пожар в Сърница. Огънят тогава нанесе щети и на покривните конструкции на други три къщи, както и на седем селскостопански постройки с дървен материал.