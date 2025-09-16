На 12 места на територията на община Своге са поставени „шишеяди“, съобщиха от Общината на интернет страницата си.

Община Своге поставя първите „шишеяди“ на своята територия за рециклиране на PET шишета. Жълтата арт инсталация ще допринесе за разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци, възпитаване на устойчиви навици у малки и големи и намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, се посочва в информацията.

„Шишеядите“ са поставени на в Своге - на детската площадка на ул. „Цар Симеон“, ул. „Звънче“ и СУ „Иван Вазов“, детска площадка на ул. „Ивайло“, кв. Старо село; детска площадка до блоковете в кв. „Дренов“, детска площадка на ул. „Петър Берон“, както и на детските площадки в селата Искрец, Свидня, Церово, Реброво, Владо Тричков.

С инсталирания „шишеяд“ Община Своге се присъединява към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ – „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“, която има за цел повишаване нивата на разделното събиране на отпадъците, като ангажира както общини, така и различни организации, учебни заведения и бизнеса, и въвлича гражданите като активен участник в процесите по разделно събиране и рециклиране, се посочва от Общината.

Оттам посочват още, че поставената крайна цел е намаляване на общото количество PET пластмаса, която преминава през смесения поток отпадъци и достига до депо за директно депониране.

Събраните пластмасови бутилки от „ишеядите“ ще бъдат предоставяни на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД за оползотворяване.

