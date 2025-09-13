Около час и половина продължи протестът, организиран от „Възраждане“ в Шумен

Около час и половина продължи протестът, организиран от партия „Възраждане“ в Шумен. Той започна пред сградата на Областната администрация и продължи под формата на шествие по бул. „Славянски“.

Протестиращите се отправиха през пешеходната зона в центъра на Шумен към площада пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев“, към Руския паметник и към изходната точка на протеста.

Пред Областната управа пред протестиращите говориха народният представител от партия „Възраждане“, избран от Шуменския избирателен район, Веселин Вешев и Ивайло Обретенов – общински председател на партия „Възраждане“ в Шумен и председател на групата общински съветници на партията в Общинския съвет в Шумен. Вешев призова за оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати с надписи „Искаме си лева", „Оставка на Р. Желязков" и „Искаме референдум".

Пред представители на медиите в Шумен Веселин Вешев каза, че правителството не се справя в нито един от секторите. „Не се справя в икономиката, както виждате, цените растат. Както ние казахме – че преди и след влизането в еврозоната, цените ще се вдигнат. Това го виждаме в момента. Цените растат. Правителството не се справя и с водната криза. Шумен е един от градовете, заплашени от водна криза. Не се справя и в земеделието също. Виждаме, че има в различни региони огнища на заразни болести. Правителството се чуди какво да се прави, да се ваксинират ли животни или не, и стопаните са в неведение. В образованието също не се справя правителството, закриват училища", добави Вешев.

Той каза, че цялата парламентарна група на партия „Възраждане" ще подкрепи вота на недоверие срещу правителството и отбеляза, че цялата група ще бъде в пленарната зала при гласуването на вота на недоверие. "След това ние ще внесем вот на недоверие към правителството, ако този не мине", допълни Вешев.