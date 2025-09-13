Граждани се събраха в Плевен на организиран от партия „Възраждане“ протест срещу еврото и с искане за оставка на правителството. Протестът се състоя пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“.

„Днес сме се събрали, за да можем да поискаме оставката на вредното за България правителство, което направи не едно нещо, което вреди на народа и на страната“, каза за БТА председателят на "Възраждане" в Плевен Виктория Мучанова.

Тя добави, че управляващите не са зачели гласа на 604 000 българи за референдум за еврото. Участниците протестират и срещу "подписаните вредни за страната договори", и за бързо справяне с водната криза.

От „Възраждане“ протестират заради "унищожените заводи, празните села, заради това, че младите напускат, а възрастните оцеляват". Протестът е и заради трите поредни години воден режим през лятото, остарялата инфраструктура, липсата на инвестиции.

Една от протестиращите е Надка Димова. Тя каза за БТА, че е дошла, защото българският лев трябва да бъде защитен. „Той е нашето обединение. Нашият лев е равен на лъв. Ние трябва да се борим за него, защото, ако приемем еврото, влизаме в една задънена улица или по-точно в един потъващ кораб“, добави Димова.

Събитието в Плевен е част от националния протест, който партията организира в София.