Петнайсет работни места за специалисти, основно за преподаватели, са обявени през септември в дирекцията "Бюро по труда" в Кюстендил

Петнайсет работни места за специалисти, основно за преподаватели, са обявени през септември в Кюстендил, съобщиха за БТА от местното бюро на труда. Заявените свободни работни места за работническа професия са 63,5 % от общо заявените на първичен пазар, а тези за специалисти - 32,7%. Най-голям е броя на заявените работни места за персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, следват заявените работни места за водачи на МПС, техници и приложни специалисти и помощен административен персонал.

През септември на територията на дирекцията "Бюро по труда" в Кюстендил, обхващаща общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, на първичен трудов пазар са заявени 52 работни места, казаха още от дирекцията. Други девет работни места са заявени по програми, мерки за заетост и проекти по Програмата за развитие на човешките ресурси.

През този месец са постъпили на работа 56 души, от които шестима младежи до 24 г., един младеж от 25 г. до 29 г. и 13 продължително безработни. Чрез посредничеството на дирекцията от региона устроените на работа са 27 души. Включените в заетост по програми и мерки за обучение и заетост и по проекти по програма "Развитие на човешките ресурси" са 13.

Общият брой на регистрираните безработни лица в дирекция "Бюро по труда" Кюстендил към 12 септември са 1 806 души, а равнището на безработица – 9,37 %. Равнището на безработица е изчислено на база последното преброяване на икономически активното население от 2021 г., като за дирекцията в Кюстендил то е 19 276 души, посочиха от там.

От общо регистрираните безработни лица на трудовата борса в Кюстендил през м. септември, с работническа професия са 226 души от общо регистрираните; специалистите са 409 лица; а без специалност и професия - общо 1 171 души.

С висше образование на трудовата борса са регистрирани 185 души, със средно - 578. Общо 445 са хората със средно специално и професионално образование; 337 са тези с основно, а с начално и по-ниско образование работа търсят 666 души.

От общо регистрираните безработни през м. септември 1076 са жени, 163 са хората с намалена трудоспособност, 341 - младежите до 29 години, 654 - тези над 50-годишна възраст и 650 са регистрираните продължително безработни.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.