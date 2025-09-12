Съдиите от Окръжния съд в Разград си направиха отвод по делото за катастрофата, при която загинаха трима пред заведение в града, съобщиха от пресслужбата на съда.

За да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на непредубеден съд, седем съдии от Окръжен съд – Разград, които можеха да разгледат делото, подсъдим по което е 19-годишният Н.Д., си направиха отвод, се посочва в съобщението.

Обвинителният акт срещу младия мъж беше внесен в Окръжния съд в Разград на 5 септември. На Н.Д. е повдигнато обвинение за това, че в нощта на 6 юли е причинил смъртта на трима души при управление на моторно превозно средство, след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/час.

Процесният случай придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи, като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда. След направените отводи, делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа, допълват от пресслужбата на Разградския окръжен съд.

На брифинг в началото на седмицата заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Разград Емил Енчев заяви, че прокуратурата ще настоява 19-годишният шофьор, причинил катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, да бъде признат за виновен и да получи ефективно наказание "лишаване от свобода".