Общинската комисия по безопасност на движението в Сливен обсъжда връщането на максимална скорост от 70 км/ч по бул. „Банско шосе“

Комисията по безопасност на движението към Община Сливен обсъжда връщането на разрешената максимална скорост от 70 км/ч по бул. „Банско шосе“, съобщиха от общинския пресцентър. Предложението бе внесено от кмета Стефан Радев, след среща с автотехнически експерти и специалисти по пътна безопасност.

До началото на 2024 г. скоростта по този участък бе 70 км/ч, но в края на февруари бе ограничена до 50 км/ч. Предложението беше внесено от Областната дирекция на МВР по повод множеството пътни инциденти в района, в това число със смъртен случай. Сега се планира възстановяване на предишната скорост, съобразено със законовите изисквания и с цел осигуряване на по-добра пропускливост на трафика.

В тази връзка ще бъде изготвен проект за промяна на организацията на движението, който ще включва премахване на една от пешеходните пътеки по трасето, както и поставяне на ограничителни елементи по разделителната линия на платната и в близост до останалите пешеходни зони, с цел намаляване на риска от инциденти.

В рамките на заседанието бяха разгледани и други сигнали от граждани, свързани с нужда от изкуствени неравности, нови пътни знаци, регулиране на кръстовища и освежаване на пътната маркировка.

Беше представен и напредък по проекта за въвеждане на нови паркоместа в обхвата на Синята зона – по бул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“ и ул. „Г. С. Раковски“. Местата са предвидени за част от източната зона на града и се обособяват по настояване на живущите и собствениците на търговски обекти.

Комисията взе и решение за поставяне на нови пътни знаци в село Чинтулово, с цел регулиране на движението по главните улици, както и за ограничаване на престоя и паркирането в района на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – между паркинга на психиатричното отделение и кръстовището при денонощната аптека.