Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ предстои да приеме Министерският съвет

Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията предстои да приеме Министерският съвет на своето редовно заседание, което започва от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Кабинетът се очаква да одобри още план за 2025 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в България 2024-2027 г. и за одобряване на отчета за 2024 година.

Министерският съвет ще разгледа постановление за откриване на Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница като основно звено в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Постановление за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца - Стара Загора ще обсъдят още министрите от кабинета.