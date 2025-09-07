Жалко, че президентът, дори и на празника за Съединението, е излязъл да ни разедини, каза министър Даниел Митов

Жалко, че президентът си позволява и дори и на празника за Съединението, на който трябва да се говори за единство, е излязъл да ни разедини. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването „На фокус“ по Нова телевизия. В коментар на водещия за "война между президентството и правителството по отношение на назначение в сферата на сигурността" министър Митов посочи, че нито той, нито колегите му искат да водят институционална война. Тя и не бива да се води. Не сме ние тези, които използваме всеки един момент да го превръщаме във възможност за разединяване на нацията, каза още той.

В словото си за Съединението президентът Румен Радев каза, че 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението, каза също държавният глава.

На въпрос дали държавата е завладяна министър Митов отговори, че президентът трябва да се съобразява с политическата легитимност, дадена от българския народ на избори. Партиите в парламента излъчват правителство, това легитимно правителство е изпълнителната власт в страната и президентът няма никаква роля да се меси, той трябва да е обединител. Разбира се, има възможност да критикува, но критиката трябва да е по-скоро надзорна, а не да говори като опозиционен лидер. Няма право да влиза в риториката на партиен опозиционен лидер, но го прави, заяви Митов.

Дали предстоящият вот на недоверие има потенциал за успех министър Митов коментира, че реално има правителство на малцинството. Партиите, които са коалиционни партньори в него, нямат мнозинство. Всеки вот на недоверие може да се окаже фатален за правителството, но ние имаме задача - да поставяме ясни цели, които са прозрачни, които да артикулираме пред парламентарната зала и който иска да ни подкрепи - да ни подкрепи, каза още той. На въпрос дали в това отношение се чувстват зависими от Делян Пеевски Даниел Митов каза, че няма такива чувства. Когато никой не ми пречи да си гоня целите, не мога да се чувствам нито зависим, нито какъвто и да било друг, допълни той.

За предложението за главен секретар на МВР министър Митов каза, че предложението му е за професионалист от МВР. Той е изпълнявал тази длъжност една година, аз съм работил с него, работи добре и е познат в структурите, има възможност да се състави добър екип и МВР да си изпълнява целите. Изведнъж се появява дежурният наратив, че е човек на Пеевски, добави министър Митов.

В края на август президентът Румен Радев подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.