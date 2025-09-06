Окръжната прокуратура в Разград внесе обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофата, при която загинаха трима души в града

Окръжната прокуратура в Разград внесе в съда обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофата, при която загинаха трима души в града. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

За по-малко от два месеца, в рамките на първоначалния срок на разследването, Окръжна прокуратура – Разград приключи работата по досъдебно производство за тежко пътнотранспортно произшествие, при което загинаха трима души. В съда вече е внесен обвинителен акт срещу 19-годишния Н.Д., управлявал автомобила, с който е причинена катастрофата в Разград. Той ще се изправи пред съда и ще отговаря за причиняване на смърт на три лица при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч., посочиха от Апелативната прокуратура.

В хода на разследването, за изключително кратък срок, са извършени множество процесуални действия – разпитани са свидетелите на фаталния инцидент, назначени и изготвени са редица експертизи. Събрани са всички необходими доказателства за приключване на досъдебната фаза и внасяне на обвинителен акт в съда. Предстои Окръжният съд в Разград да насрочи заседание по делото в следващите дни. Ако бъде признат за виновен, Н.Д. може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години, посочиха от Апелативната прокуратура във Варна.

Тежкото произшествие възникна през нощта на 6 юли 2025 година на улица в град Разград. Управлявайки автомобила на своя баща, 19-годишният Н.Д. губи контрол над превозното средство и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътя. В този момент там се намирали трима мъже, които след удара, загиват на място. Жертвите на произшествието са на 64 г., на 62 г. и на 58 г.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза по досъдебното производство е установила, че той се е движил с над 90 км/ч или с повече от 40 км/ч над позволената в града скорост, отбелязаха от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

На 8 юли Окръжният съд в Разград постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за 19-годишния шофьор. На 15 юли Апелативният съд във Варна потвърди мярката за неотклонение на младежа.

Граждани протестираха три пъти (на 9 юли, на 11 юли и на 16 юли) пред Съдебната палата в Разград с искания за реални наказания на отнелите живот на пътя. На 17 юли пред Съдебната палата на площад „Независимост“ във Варна се проведе и национален протест.