Маргарита Колева
Един човек е загинал, а 24 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК), архив
София,  
06.09.2025 11:20
 (БТА)

Един човек е загинал, а други 24 са пострадали при регистрираните в страната през последното денонощие 25 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщава на сайта си МВР.

В София са станали пет тежки и 28 леки катастрофи. Ранени са петима души. 

От началото на месеца в катастрофи са загинали девет души, пострадали са 129, като регистрираните тежки пътни инциденти са 115. 

От началото на годината живота си при пътнотранспортни произшествия са загубили 294 души, ранени са 5800. 

При сравнение с реалните данни за загиналите 303 -ма през същия период на 2024 г. се отчитат с девет  по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от полицията. 

/МК/

