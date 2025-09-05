Фирма "Теси" ООД представи свободни позиции и възможности за професионално развитие пред търсещи работа в Разград

Фирма "Теси" ООД (TESY) представи свободни позиции и възможности за професионално развитие пред търсещите работа в Разград. Информационното събитие под надслов "Ден на работодателя - Теси ООД град Шумен" се проведе в Дирекция "Бюро по труда" в града.

Теодора Славова и Павел Петков от фирмата представиха пред присъстващите историята й, нейната дейност и възможностите за реализация. Към настоящия момент дружеството търси машинни оператори, заварчици с квалификация, служители с потенциал и опит за обезпечаване на нуждата от висококвалифицирани специалисти. TESY е водещ производител на интелигентни решения за отопление и топла вода и лидер в производството на електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди.

За БТА директорът на Бюрото по труда Виолета Рангелова каза, че всеки месец бюрото организира подобни събития. "Наблюденията и опитът ни показват, че същите са изключително резултатни. Ключовата дума при организирането и осъществяването на едно информационно събитие е партньорство. Всяко едно събитие е уникално и специално. Всяко информационно събитие има решаващо значение за реализиране дейността на Дирекция "Бюро по труда" град Разград като трудов посредник, защото нашата цел от една страна е лицата, които търсят работа, да могат да получат точна и навременна информация за свободните работни места, от друга страна усилията ни са насочени към осигуряване на възможности работодателите да се срещнат с различни безработни лица, да се запознаят с техните умения и възможности", каза Рангелова.

По думите й за цялостното развитие на пазара на труда е важно да се подпомагат както безработните лица и лицата от уязвимите групи, така и самите работодатели.

"Използвам възможността да се обърна към всички заинтересовани работодатели да се възползват и да заявят желанието си за организиране на подобни информационни събития. Служителите на Бюрото по труда са на разположение за предоставяне на информация, относно заявените свободни работни места. Същата е достъпна и на информационното табло на дирекцията", посочи още Виолета Рангелова.

Сред обявените свободни работни места в Бюрото по труда в Разград, за които се търсят хора с висше образование, са главен счетоводител, логопед, училищен психолог, експерт по връзки с обществеността. Свободни работни места са обявени и за чистачи, специалист по контрол на документи, гладач, работници в кухня, помощник-готвач, готвачи, снабдител доставчик, домакини, машинни оператори, пекари, общ работник, работник за допълнителна обработка на стъкло, електромонтьор, монтьор релейна защита.

В Бюрото по труда в Исперих ся обявени свободни работни места за учител и експерт по маркетинг.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.