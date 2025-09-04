Откриха синтетичен канабиноид в Затворническото общежитие в Смолян

Синтетичен канабиноид е открит в спално помещение в Затворническото общежитие в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

При проверка е установено, че наркотикът с тегло 12 грама е притежание на 21-годишен затворник в общежитието. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Това е втори случай на намерено наркотично вещество в Затворническото общежитие за седмица. В кухненско помещение на 29 август беше открит свитък с тегло 1,26 грама с вещество, реагирало при полевия наркотест на синтетичен канабиноид.