Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Откриха синтетичен канабиноид в Затворническото общежитие в Смолян
Снимка: кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова (архив)
Смолян,  
04.09.2025 12:19
 (БТА)

Синтетичен канабиноид е открит в спално помещение в Затворническото общежитие в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

При проверка е установено, че наркотикът с тегло 12 грама е притежание на 21-годишен затворник в общежитието. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Това е втори случай на намерено наркотично вещество в Затворническото общежитие за седмица. В кухненско помещение на 29 август беше открит свитък с тегло 1,26 грама с вещество, реагирало при полевия наркотест на синтетичен канабиноид. 

/АБ/

