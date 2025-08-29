От 1 септември се възстановява дейността на Отделението по ортопедия и травматология в ловешката болница

От 1 септември се възстановява дейността на Отделението по ортопедия и травматология в Многопрофилната болница за активно лечение ”Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч, след като бе с преустановена дейност две години поради липса на персонал. Това съобщи за БТА директорът на лечебното заведение Виктор Таслаков. По думите му очаква се скоро отново да заработи и очното отделение.

Ортопедичното отделение ще е с капацитет осем легла. „Подсигурихме лекари, сестри, санитари, за да може отделението да работи отново. Сключихме анекс с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и вече ни разрешават да работим по клинични пътеки. Направен е ремонт на отделението, подобрени са битовите условия, ремонтирана е основно операционната зала“, посочи Таслаков.

Той добави, че всеки момент ще бъде възстановена и дейността на очното отделение. „Има двама лекари, сестри. Имаме готовност отделението да работи“, каза директорът.

Ръководството на болницата полага усилия да бъде осигурен медицински персонал и за Отделението по акушерство и гинекология, за да се възстановят ражданията там.

Таслаков каза още, че започва реализацията по съвместен проект с "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда" и МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов". „Първоначално ще стартираме с прегледи в нашия Медицински център от техни специалисти. Ако има достатъчно интерес, техни лекари ще се включат в нашата доболнична помощ“, заяви директорът е добави, че на 17 септември ще има безплатни прегледи по осем специалности.

След това специалистите от софийската болница ще преглеждат всяка сряда. Първоначално прегледите ще бъдат само платени, но таксата ще е съобразена с икономическите условия на региона. На всеки два месеца ще се правят безплатни кампании, като ще преглеждат медиците професори от столичната клиника.

Таслаков заяви още, че предстои Медицинският център към болницата да бъде свален от третия на първия етаж, където в момента е болничната аптека, за да е по-удобно на пациентите. Аптеката ще се измести на приземния етаж.

Той се надява скоро за започне и цялостен ремонт на едно от крилата на лечебното заведение, където са голяма част от отделенията. „Изготвен е енергиен паспорт на сграда, както и съответните количествено-стойностни сметки, които ще бъдат предадени на Министерството на здравеопазването и от там ще чакаме да отпуснат съответните средства“, посочи Таслаков.