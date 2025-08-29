Подробно търсене

Локализиран е пожар в близост до горски фонд, хотелски комплекс и вилно селище във Велинград

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Локализиран е пожар в близост до горски фонд, хотелски комплекс и вилно селище във Велинград
Локализиран е пожар в близост до горски фонд, хотелски комплекс и вилно селище във Велинград
Снимка: БТА/Архив
29.08.2025 16:34
 (БТА)

Локализиран е пожар в близост до горски фонд, хотелски комплекс и вилно селище във Велинград, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик.

Пожарът е тръгнал от сухи треви, като бързо е локализиран в начален етап с помощта на пожарникарите, местното доброволно формирование, служители на Горското стопанство, поясняват още оттам, като допълват, че огънят е спрян на метри от горския фонд и вилното селище от над 23 вили.

Около 200 квадратни метра са изгорели, добавят от полицията, като апелират гражданите да имат отговорно поведение.

Снощи пожар избухна в Сърница, където пострадаха няколко къщи и постройки.

 

 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:59 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация