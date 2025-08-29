Мобилни екипи на Областната дирекция на МВР - Шумен ще проведат през септември срещи с жителите на отдалечени и малки населени места

Мобилни екипи на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен ще проведат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на област Шумен през септември, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Изготвен е график за срещи с жители на малки и отдалечени населени места и представители на местната власт. На 4 септември екипите на полицията ще посетят селата Живково и Иглика. Срещите са в кметството на село Живково - от 10:00 часа, и в кметството на село Иглика - от 11:00 часа.

На 11 септември мобилните екипи ще бъдат на територията, обслужвана от Районно управление Велики Преслав, за да се срещнат с жителите, кметовете и кметски наместници на селата Божурово и Станянци. Първата среща започва в 10:00 часа в с. Божурово, а в село Станянци началният час е в 11:00 ч.

С жителите на селата Сечище и Тръница са предвидени срещи на 18 септември. В 10:00 часа в кметството на Сечище е насрочена първата срещата с местните жители, а в 11:00 ще започне срещата в село Тръница.

На 25 септември мобилните екипи ще посетят селата Ружица и Цани Гинчево. Началният час на срещата в село Ружица в сградата на кметството е в 10:00, а в село Цани Гинчево – в 11:00 часа.

В мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция и на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) - Шумен. Тяхна задача е да проверят има ли нерешени проблеми от компетентността на полицията. По приетите сигнали, които не от компетентността на полицията, ще се предприемат действия за уведомяване на институциите, от които зависи решаването на проблемите.

Както БТА съобщи, началниците на полицейските управления в област Шумен ще се срещнат с жители на малки и отдалечени населени места през септември. Срещи на началниците на полицейските управления и на мобилните екипи на ОД на МВР - Шумен, с жителите на малки и отдалечени населени места в Шуменско, бяха организирани и през август.