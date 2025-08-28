Нелегално изпращане на близо 10 000 кутии цигари са предотвратили от Териториална дирекция "Митница София" от началото на годината

Опити за изпращане на близо 10 000 кутии цигари в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, предотвратиха митнически служители от Териториална дирекция (ТД) "Митница София". Цигарите са били опаковани в пощенски и куриерски пратки, описани и укрити като различни битови стоки, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

От началото на годината до момента митническите служители от ТД "Митница София" са задържали 191 260 къса (9 563 кутии) цигари при опити за контрабанден износ на тютюневи изделия чрез мрежата на куриерски и пощенски оператори. По-голяма част от задържаните тютюневи изделия са с български акцизен бандерол и са били предназначени за Великобритания, където цените са много по-високи. Установено е, че изпращачите се опитват да укрият цигарите по различни начини - в заварени метални цилиндри/кутии, в опаковки от суроватъчен протеин, в консерви, в опаковки от захарни изделия.

При един от последните случаи от 11 август т.г. след анализ на риска е селектирана за физическа проверка колетна пратка с тегло 5 кг, предназначена за получател във Великобритания. В документите съдържанието на колета е описано като „сладки изделия“ на стойност 12 евро. В хода на контролните действия митническите служители установяват, че пратката съдържа запечатани картонени кутии с надпис „сухи пасти“ с марката на известен български производител на сладкарски изделия. При отварянето им, вместо декларираните пасти, проверяващият екип открива 50 пакета с нарязан тютюн, 800 къса (40 кутии) цигари и 720 къса (36 кутии ) бездимни цигари, всички с български акцизен бандерол. По случая е образувано административнонаказателно производство.

Изпращането на акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез пощенската мрежа към трети страни извън ЕС е забранено, посочват от Агенция "Митници". Към държави от ЕС физическите лица може да изпращат пощенски пратки, съдържащи тютюневи изделия и алкохолни напитки, предназначени за лична или семейна употреба, или за подаръци, когато стоките не са укрити, не надхвърлят количествените ограничения, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, за тютюневи изделия: цигари – 800 къса; пури – 200 къса; пурети - 400 къса; тютюн за пушене – 1 килограм. Лицата не трябва да са изпращали подобни пощенски пратки през последните 30 дни и да могат да докажат пред митническите органи предназначението и произхода на стоките.

Вчера от Агенция "Митници" съобщиха, че митнически служители от ТД "Митница София" са задържали недекларирани над 300 кг тютюн за наргиле на "Калотина". Стоката е открита при проверка на товарен автомобил, пристигащ в страната от Сърбия.