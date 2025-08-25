Подробно търсене

Все още е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“ заради задимяване от пожара в сухи треви

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Снимка: БТА, архив
Пловдив,  
25.08.2025 17:33
Все още е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“, посока София, заради задимяване от пожара в сухи треви между 142 км и 148 км, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили. От полицията апелират водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост.

По-рано за БТА старши комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив, съобщи,че пожарът е локализиран. Преминаването в този участък беше временно ограничено заради задимяването. 
 

