Все още е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“ заради задимяване от пожара в сухи треви

Все още е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“, посока София, заради задимяване от пожара в сухи треви между 142 км и 148 км, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили. От полицията апелират водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост.

По-рано за БТА старши комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив, съобщи,че пожарът е локализиран. Преминаването в този участък беше временно ограничено заради задимяването.

