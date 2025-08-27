Проект на правилник за дейността на фонд „Култура“ ще разгледат общинските съветници в Антоново. Докладната внася в дневния ред на месечната сесия кметът Хайредин Мехмедов, се съобщава на сайта на община Антоново.

На заседанието през юли Общински съвет – Антоново прие решение за кандидатстване от страна на Общината пред Национален фонд „Култура“. Одобрен бе и финансов ресурс, припомня в докладната кметът Мехмедов. И посочва, че един от документите, необходим на Община Антоново за работа в това направление е Правилник за дейността на фонд „Култура“ на Община Антоново. Експерти от администрацията са разработили проект на правилник, който предстои съветниците да разгледат и утвърдят за предприемане на последващи стъпки за кандидатстването.

Съветниците ще гласуват и отчет за изпълнението на бюджета на община Антоново към 31 декември 2024 г. Ще направят изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново, както и ще приемат Наредба за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове, прието от Общински съвет – Антоново.