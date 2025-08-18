Повече от 100 души участват в гасенето на пожара в Пирин, каза директорът на Държавно горско стопанство - Струмяни Иван Ризов

Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин. Това каза директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни Иван Ризов. Той информира, че в момента в района на селата Илинденци и Плоски, където имаше активни огнища е спокойно. Снощи е превалял дъжд, който е помогнал значително в овладяването на огъня. Пожарът не се разширява, но във вътрешността все още има паднали дървета и пънове, които тлеят. На този етап няма опасност от разрастване на пожара, смята директорът.

На терен работят пожарникари, горски служители, военнослужещи, доброволни формирования, служители на Национален парк "Пирин". На този етап няма необходимост от помощ от въздуха.

Ризов информира, че в събота и неделя е имало спонтанни доброволци, които са се включили в овладяването на огъня. Продължават да се набират доброволци, заради необходимостта от ротиране на хората, допълни Иван Ризов.

Гасенето на пожара над село Илинденци продължава вече 25 дни. Директорът на ДГС-Струмяни поясни, че голяма част от горските работници са участвали всеки ден в гасенето на огъня, като на моменти са ангажирани над десет часа. Почти всички са постоянно на терен, като почиват в най-добрия случай по един ден в седмицата, уточни Ризов.