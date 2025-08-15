Подробно търсене

Йоана Христова
Възстановено е движението на Северната скоростна тангента при разклона за Кулата
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
15.08.2025 17:02
 (БТА)

Възстановено е движението на Северната скоростна тангента при разклона за Кулата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

По-рано днес заради две верижни катастрофи с общо девет коли на скоростната тангента движението беше спряно, а трафикът се пренасочваше по стария околовръстен път. От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха за БТА за една пострадала жена, която не е с български произход. 

/НН/

