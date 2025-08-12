Подробно търсене

Жена от Девин превела на измамници 6 000 лева след заплахи срещу нея и семейството ѝ

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: Архив/БТА
Смолян,  
12.08.2025 12:18
 (БТА)

Жена от Девин превела на измамници 6 000 лева след заплахи срещу нея и семейството ѝ, съобщи за БТА Елена Стоилова – говорител на Областна дирекция на МВР в Смолян. Тя посочи, че измамата е станала чрез мобилното приложение „WhatsApp“. 

46-годишната жена е получила съобщение от чуждестранен телефонен номер с германски код. Тя била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема“. Под заплахи за нея и семейството ѝ тя превела на два пъти по 3000 лева по посочена банкова сметка. Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията.

Елена Стоилова уточни, че по случая е образувана проверка.

/ВД/

