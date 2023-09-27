Партия "Български възход" предлага 45 кандидати за общински съветници в София. Това показва справка на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – София.

Водач на листата е Виолета Комитова.

Пълният състав на листата:

1. Виолета Колева Комитова

2. Ангела Николаева Николова

3. Кирил Димитров Колев

4. Николай Димитров Добрев

5. Светослав Николов Илиев

6. Елена Кирилова Цонева

8. Мариела Дамянова Павлова

9. Красимира Лука Джартазанова-Котение

10. Моника Николаева Буровска

11. Деница Христова Янакиева

12. Силвия Кирилова Димитрова

13. Христо Цанков Стоянов

14. Елена Андреева Виденова

15. Антон Богданов Петров

16. Пеню Колев Грозев

17. Емил Янков Аврамов

18. Михаил Николов Младенов

19. Тодор Димитров Пеев

20. Венцислав Венциславов Якимов

21. Николай Димитров Пърпов

22. Огнян Станиславов Нанков

23. Пламен Петров Василев

24. Даниела Георгиева Генова

25. Пенка Николова Грънчарова

26. Бончо Димитров Фетваджиев

27. Григор Александров Захариев

28. Сашка Бойчева Петрова

29. Станислав Емилов Сираков

30. Симона Мариусова Христова

32. Стайко Ванев Топалов

33. Лиляна Николова Вардарова

34. Лидия Чавдарова Иванова

35. Мателина Петкова Янева

36. Мирослав Георгиев Маринов

37. Андрей Маринов Маринов

38. Дилян Хуан-Мигел Санчес

39. Андрея Любомирова Дацова

40. Александър Илианов Тошев

41. Надежда Емилова Томова

42. Георги Коев Ботев

43. Виктория Димчева Шуманова

44. Петър Ангелов Анастасов

45. Тодор Иванов Тодоров