България инициира създаването на балканска мрежа от културни оператори за по-силно представителство на региона на европейската културна карта, съобщават организаторите на приключилата в София Европейска джаз конференция.

Над 350 делегата от 38 държави, заминаващи се с джаз музика и културни политики, в това число над 150 музикални фестивали и клубове, експорт офиси, регионални културни институти, агенти, мениджъри и представители на едни от най-големите музикални медии се събраха в Националния дворец на културата от 22 до 24 септември в различни модули на програмата. Тя включваше конферентни панели, работни групи, нетуъркинг сесии и ключовите презентационни шоукейс концерти на 16 музикални проекта от страната, с които беше представена българската джаз сцена.

"Интересът, който България предизвика като нова дестинация и източник на културни продукти се оправда напълно, като доведе най-голямото представителство на членове на Европейската джаз мрежа у нас, повечето от които посещават страната ни за първи път", разказват организаторите. По думите им, събитието, минало под мотото Breaking new ground, е имало стратегическо значение не само за България, но и за целия Балкански регион, който дълго време е оставал в сянка върху културната карта на Европа. Това е и причината страната ни да инициира създаването на неформална мрежа от балкански културни оператори от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и Турция, присъствали по време на събитието, които да работят заедно за по-силното позициониране на региона и привличане на нови инвестиции в културния, фестивалния и конгресния туризъм.

"Тазгодишната конференция е от историческо значение. Първо, както всички вие се убедихте, силната и оригинална джаз общност съществува от десетилетия в София и ние трябва да продължаваме да я интегрираме в европейския фестивален афиш. Второ, това беше първото събитие от такъв мащаб на целите Балкани и всеки от този регион мечтаеше то да се проведе в Югоизточна Европа. Тази конференция вече има влияние и резонанс върху целия регион“, каза на закриването Драган Амброзич от културния център Dom Omladine в Белград и директор на Belgrade Jazz Festival.

В първия по рода си у нас джаз шоукейс се представиха "3uP", Бодуров трио, Димитър Льолев квартет “Родопология”, Георги Корназов “Нова генерация” квинтет, дуото Христина Белева и Васил Хаджигрудев, Джазаница, JP3, Хаджигрудев секстет, Via Mavis, Живко Василев квинтет, The Essential Funk Trombone, Ruth Koleva, Desi & The Madmen, триото Tryplet, Noise Linguistix и “Оратница”.

"Обърнахме внимание на цялата европейска джаз и културна общност към България, към музикалните ни традиции. Ние работим изключително много в посока отваряне на чуждите пазари за българските музиканти, както и разширяване на представителство на културни оператори от България в Европейската джаз мрежа, които да взаимодействат активно заедно с други фестивали и организации от Европа“, коментира Мила Георгиева - мениджър международни отношения във фондация “Ей ту Зет”, инициатор на провеждането на европейската конференция в България и на A to JazZ Festival.