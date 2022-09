Балет "Арабеск" открива новия сезон с премиера

Балет "Арабеск" открива новия сезон с премиерата на "Триптих", на 7 октомври, на сцената на Музикалния театър, съобщават от трупата.

Програмата включва произведения на ново поколение хореографи. Ще бъдат представени три самостоятелни творби - Infinity на Ангелина Гаврилова, Mare Crisium на Аршак Галумян (Германия), и Part оf... на Филип Миланов.

Ангелина Гаврилова е хореограф с натрупан творчески опит като автор на "Снежната кралица“, "Пътят ми с теб“ за трупата на "Арабеск“, спектакъла "Калигула“ и “ България - земя благословена “ на Народния театър, за трупата на Държавната опера в Пловдив - спектакъла "Лукчо“, оперно-танцовия спектакъл "Севилският бръснар“ на Росини и миниатюрата “Тишината в мен” за Държавната опера в Русе, спектакъла “Сектор 7” за НАТФИЗ , Push on за Noja - Nebyla Stage Education - Виена, спектакъла In - between, съвместно с Филип Миланов и др.

В Infinitу по музика на Филип Глас и Макс Рихтер, Ангелина Гаврилова е повлияна за идеята си от стиха на Марий Росен "Без покой покоя търси! Без край края намира!".

Аршак Галумян е познат на българската публика. Неговата хореография "Свободно разположени мисли“ бе създадена специално за закриване на юбилейния 50-ти сезон на "Арабеск". Признат като танцьор от световна класа през последните години, Аршак Галумян работи като хореограф. Mare Crisium е по музика на Карл Дженкинс и Арманд Амар.

Като изпълнител Филип Миланов работи с редица български и чуждестранни хореографи. Печели награда на международното жури на 9-ия международен конкурс за съвременна хореография на българска музика "Маргарита Арнаудова“ и наградата "Икар".

Идеята на Филип Миланов е заложена в самото заглавие Part оf... - част от света, част от деня, част от тях, част от вас, част от нас, част от теб, част от мен. Музиката е микс от парчета на Taste like cake и Макс Рихтер. Сценографията и костюмите за премиерната вечер са на художничката Адрияна Найденова.