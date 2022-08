Посолството на България в Черна гора организира конференция в Подгорица

Конференция на тема “Strengthening Democratic Resilience in Montenegro: Tackling the Kremlin Playbook in Southeast Europe" (Укрепване на демократичната устойчивост в Черна гора: Справяне с Кремълската игра в Югоизточна Европа) беше проведена в Дома на Европа в Подгорица, съобщиха от посолството на Република България в Черна гора, което е един от организаторите.

Форумът се проведе в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията (от българска страна) и Центъра за мониторинг и изследвания (CEMI, от черногорска страна).

Конференцията беше открита от посланик д-р Меглена Плугчиева, след което думата беше дадена последователно на Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията и на Златко Вуйович, изпълнителен директор на CEMI.

Почетни гост лектори на високо ниво бяха заместник-министър председателят и министър на отбраната на Черна гора Рашко Коневич и държавният секретар на Министерството на външните работи на Черна гора Любомир Мишурович. Участието на висши държавни служители от Черна гора като лектори в конференцията се оценява като доказателство за високата оценка на инициативата и значимостта на поставената проблематика.

Панелистите в конференцията включваха представители на Центъра за изследване на демокрацията и CEMI, както и двама от най-видните черногорски университетски преподаватели и изследователи в областта на международните отношения и политологията – проф. Гордана Джурович (председател на Pan-European Union и бивш министър на европейската интеграция 2004-2010 г.) и проф. Сърджан Дарманович (бивш министър на външните работи 2010-2016 г.).

По време на дискусията беше обсъдено зловредното присъствие на Руската федерация в региона на Западните Балкани и по-конкретно в Черна гора, се посочва в съобщението. Като основни фактори за наличието на руско влияние в приемащата страна бяха отчетени Сръбската православна църква, дезинформацията и незаконните финансови потоци. Участниците се обединиха около заключението, че в светлината на новите реалности, процесът на евроинтеграция на Черна гора следва да бъде преосмислен и максимално ускорен, така че да бъде елиминирана възможността за влияние от трети страни.

Многобройните гости на събитието включваха представители на дипломатическия корпус, на изпълнителната и законодателната власт, гражданското общество и медиите в Черна гора.