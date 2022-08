Спортен клуб Дръзки (Разград) ще бъде домакин на турнир по динамична стрелба. Състезанието под наименованието "Mad Forest The End of the Summer L1" ще се проведе на 27 и 28 август на стрелбището на клуба, съобщи Хубан Соколов от клуба.

Състезанието ще бъде от първо ниво, като оръжията, които могат да бъдат използвани от състезателите са къси нарезни оръжия, нарезни карабини и гладкоцевни пушки. Ще се обстрелват общо шест сцени – четири с пистолет, една с пистолет, карабина и пушка – Multigun и една с карабина на далечно разстояние. В двата дни от надпреварата, участие могат да вземат състезатели, които не са членове на спортни клубове към Българската федерация по динамична стрелба (БФДС) и не са издържали изпита по безопасност на федерацията.

Спортният клуб за първи път провежда състезание от такъв формат, за да могат да се включат любители, ловци, охранители и др., които не са състезатели или членове на клубове към централата.

Стрелбището на спортния клуб се намира на главен път Русе – Варна, преди с. Ушинци (бившата каменна кариера). Желаещите да вземат участие, могат да се запишат на място, като началният час на състезанието 10:00 в събота, а в неделя от 09:00 часа.

"Всеки който желае да изпробва своята бързина и точност е добре дошъл. Клубът разполага със сертифицирани инструктори, които ще обърнат внимание на всеки начинаещ, пожелал да вземе участие в състезанието", допълват от ръководството на клуб Дръзки.