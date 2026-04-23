ЦИК обяви разпределението на мандатите в 52-рия парламент: „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Разпределението в 52-ото Народно събрание:

„Прогресивна България“ – 131 депутати

ГЕРБ-СДС – 39 депутати

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 37 депутати

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21 депутати

„Възраждане“ – 12 депутати

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че на изборите на 19 април общият брой на гласувалите избиратели е 3 360 330.

Действителните гласове за „Прогресивна България“ са 1 444 920, за ГЕРБ-СДС - 433 755, за „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) - 408 846, за „Движение за права и свободи“ (ДПС) са 230 693, за „Възраждане“ – 137 940.