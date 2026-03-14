Един е загинал, а трима са в болница при катастрофа на пътя Пазарджик - Пещера

Мъж е загинал а други трима са в болница след катастрофа на пътя Пазарджик - Пещера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По първоначална информация, при маневра за изпреварване в отсечката между Пазарджик и село Радилово лек автомобил "Сузуки" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друга кола. Единият от водачите е загинал - мъж на 69 г. от село Црънча, а съпругата му (67 г.) е в тежко състояние. Във втория автомобил са пътували двама млади мъже от 20 и 21 г. Тримата са транспортирани в Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик.

На място са екипи на сектор "Пътна полиция" и Районните управления в Пазарджик и Пещера.

Пътят временно е затворен. Трафикът се пренасочва през обходен маршрут през село Капитан Димитриево, уточни Стоянов.